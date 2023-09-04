Türk Metal Sendikası ve MESS arasında iş sözleşmesi! Türkiye'de özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi yapılacak

Türk Metal Sendikası ve MESS'ten yapılan açıklama şöyle; Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) arasında bağıtlanacak Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesidir. Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki, otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren en büyük işletmeleri kapsamaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki tüm diğer sektörlerin toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici niteliktedir.

TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK TOPLU SÖZLEŞMESİ YAPILACAK!

2021-2023 sözleşme dönemi Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci, çetin bir müzakere ve mücadele sonucunda imzalanabilmişti. 2021-2023 Grup Toplu İş Sözleşmesinde, altı aylık enflasyon oranının %8,81 olduğu bir ortamda 125 bin metal işçisinin ücretlerine ilk altı ay %27,44 zam alınmıştı. Bu zam, asgari ücretin 3.577,50 TL olduğu dönemde Türk Metal üyelerinin 6.366 TL olan ortalama ücretini 8.112 TL'ye yükseltmişti.

2023-2025 dönemi müzakerelerine başlarken asgari ücret 13.414,50 TL, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki Türk Metal üyelerinin ortalama ücreti ise sosyal haklar ve diğer yan ödemeler hariç 20.436 TL'dir.

Grup Toplu İş Sözleşmesi 196 işverene bağlı 400'ün üzerinde işyerini kapsayacak. Sözleşme Türk Metal Üyesi 145.033 işçiyi ilgilendiriyor. Bu işyerleri, parasal sosyal ödemelerin düzeylerine göre üç grupta değerlendiriliyor.

1. Grup İşyerlerinde 96 bin 050 işçi,

2. Grup işyerlerinde 32 bin 576 işçi,

3. Grup işyerlerinde ise 16 bin 407 işçi yer alıyor.

Sözleşme, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firmayı, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı kapsayacak. 2023-2025 Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alacak işyerlerinden bazıları şunlar:

Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, Tofaş Türk, İçdaş, Çolakoğlu Metalurji, Mercedes Benz Türk, BSH ev aletleri, Aygaz, Borçelik, Bosch, Türk Traktör, İzmir Demir Çelik, Borusan Mannesmann, Erdemir Çelik Servis, Bosch Termoteknik