Türkiye, 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç etti

Türkiye, 2024 yılında pul biber ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 14 artırarak 13 milyon 940 bin dolara çıkardı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2023’te Türkiye’nin pul biber ihracatı 12 milyon 208 bin dolar seviyesindeydi.

Pul biber, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya ve İtalya’nın da dahil olduğu 101 ülkeye ihraç edildi. En fazla ihracat yapılan ülke ise 2 milyon 362 bin dolar ile Almanya oldu. İngiltere, 1 milyon 769 bin dolar, ABD ise 1 milyon 672 bin dolarlık pul biber ithalatı ile Almanya’yı takip etti.

İSA KIZILDEMİR: “İHRACAT ARTARAK DEVAM EDECEK”

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatındaki artışın hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu belirtti. Kızıldemir, ihracatın yükselmesinin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “ Anadolu topraklarında üretilen isodun tadını alanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. 2024 yılında 101 ülkeye yapılan pul biber ihracatı da bize bunu gösteriyor. Türkiye'den yapılan ihracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomisine katkı açısından da büyük önem arz ediyor. Biz bu ihracatın artarak devam etmesini istiyoruz, biber eken çiftçilerimiz desteklenirse bu üretim rakamlarının 2025 yılında çok daha yukarıya çıkacağına inanıyoruz. Artacak üretim ve yeni pazarlarla birlikte 2025 yılında da ihracat rakamlarının yukarıya taşınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.