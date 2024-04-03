Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi! Peki ödemeler ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın ödemelerini öne çektiklerini açıkladı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi! Peki ödemeler ne zaman yapılacak?
Editör: Metehan Gül

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun." dedi. 

Aileyi değer olarak gören ve toplumun merkezine koyan fikirle hareket eden yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. 

Aile destek programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen bir sosyal yardım programıdır. 

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Kaynak: TRT Haber

# Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti # Aile destek programı # destek ödemesi
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