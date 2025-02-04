Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar açıkladı! Kur korumalı mevduat tamamen bitebilir

Kur korumalı mevduat sisteminde sona geliniyor. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda ekonomi gündemini değerlendirdi. Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduat sisteminin bankaların toplam mevduatı içerisindeki payının yüzde 5,3'e düştüğünü kaydetti. Kur korumalı mevduat sistemine artık ihtiyaç duyulmadığını söyleyen Çakar, 2025 sonuna işaret etti.

Alparslan Çakar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"20 Aralık 2021'de alınan ve o dönemin koşullarında üretilen KKM'nin ziyadesiyle görevini ifa ettiğini düşünüyorum. KKM'nin bir ara bankaların bilançoları içerisindeki payı yüzde 26'ya, hatta 144 milyar dolara ulaşmıştı. Bunun TL boyutu vardı, yabancı para boyutu vardı. TL boyutu zaten 2024 yılında bitti. 144 milyar dolara ulaşan KKM bugün itibarıyla 29 milyar dolarlara düştü. Bankaların toplam mevduatı içerisindeki payı yüzde 5,3'e düştü. Dolayısıyla KKM artık yavaş yavaş hayatımızda çıkıyor. Görevini ifade etmiş, sürecini tamamlamış, artık ihtiyaç duyulmayan bir ürün durumunda. 2025 yılı itibarıyla artık KKM mekanizmasının tamamen biteceğini, kapanacağını düşünüyorum."

Çakar, Türk bankacılık sektörünün yurt dışı borçlarının son bir yılda 132 milyar dolardan 154 milyar dolara çıktığını kaydederek, yurt dışındaki doğru kaynakları doğru fiyatlamayla getirip Türkiye'de reel sektörün hizmetine sunduklarını söyledi.

TCMB'nin rezervlerinin artması, cari açığının düşmesi, bütçe disiplini sağlanması ve Türkiye'nin kredi notunun artması sayesinde CDS puanın düştüğünü dile getiren Çakar, bu sayede yurt dışı borçlanma maliyetlerinin ciddi anlamda düştüğünü vurguladı.

Çakar, "Önümüzdeki dönemde borcun çevirilme oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Türkiye'de bu anlamda hiçbir sorun olmayacaktır. Çünkü bankacılık sektörünün rasyoları, sermaye yeterlilik rasyomuz, NPL oranımız çok iyi. İkincisi, zaten makro ekonomik yapımıza baktığımızda da rezerv konusu, cari açık konusu, CDS konusu, reyting konusu, gri listeden çıkmamız. Bütün bunlar dikkate alındığında önümüzdeki dönemde iyi borçlanabileceğiz." açıklamasında bulundu.