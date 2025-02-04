Antalya falezleri tehlikede! Kaçak yapılaşmaya tepki

Kentin simgesi haline gelen falezler, kaçak yapılaşma girişimleriyle tahrip ediliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu, bu duruma sert tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

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Antalya falezleri tehlikede! Kaçak yapılaşmaya tepki
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Antalya’nın eşsiz falezleri ve sahilleri, doğal sit alanı statüsüne sahip olmasına rağmen koruma altındaki bölgelerde yapılaşmalar devam ediyor.

TMMOB’den Uyarı:
"Antalya falezleri, eşsiz flora ve faunasıyla doğal sit alanı ilan edilmiştir ve büyük ölçüde yapı yasağı kapsamındadır. Ancak koruma statüsüne rağmen, kaçak yapılaşma hızla artmaktadır."

Falezlerde kaçak yapılaşmanın yalnızca doğal güzelliği tahrip etmekle kalmadığını belirten meslek odaları, bu durumun doğal afetlerin etkisini artırabileceği konusunda uyardı.

 "Falezlerdeki kaçak yapılar doğal süreçlere engel olmakla birlikte, olası doğal afetlerin yıkıcı etkisini artırmaktadır. Morfolojik yapı bozuluyor, ekosistem tehdit altında. Asansör inşaatları, özel işletmelerin kıyı işgalleri falezleri geri dönülmez bir şekilde tahrip ediyor."

Meslek odaları, devletin kestiği ecrimisil cezalarının işletmeler tarafından kira bedeli gibi algılandığını ve bu durumun kaçak yapılaşmayı teşvik ettiğini vurguladı.

 TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şaban Tat:

"Falezlerin korunması, Antalya’nın turistik cazibesini devam ettirmesinin ötesinde, ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve jeolojik mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından hayati önem taşımaktadır. Antalya’nın doğal zenginlikleri, rant uğruna feda edilemez."

Şaban Tat, kıyılardan yararlanmanın anayasal bir hak olduğunu belirterek özel işletmelerin sahilleri halkın kullanımına kapatamayacağını ifade etti.

"Anayasaya göre kıyılardan yararlanma hakkı herkes için eşittir. Vatandaşlarımızın sahil bandını ücretsiz kullanma hakkı, özel işletmeler tarafından engellenemez. Yetkililerden beklentimiz, doğal yapıyı bozan her türlü yapılaşmaya karşı tavizsiz bir duruş sergilemeleridir."

TMMOB, doğal dokunun korunması için denetimlerin artırılmasını ve kaçak yapılaşmaya göz yumulmamasını talep etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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