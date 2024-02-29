Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü! TÜİK güncel verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları da belli oldu.

TÜİK'in açıklamasına göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 geriledi.

Kişi başına GSYH değeri, 2023'te cari fiyatlarla 307 bin 952 lira (13 bin 110 dolar) olarak hesaplandı.

Öte yandan TÜİK, geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarında da revizyona gitti.