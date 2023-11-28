Türkiye Emlak Katılım Bankası'na BDDK'den İzin! Kredi ve Banka Kartı Sistemi Kurabilecek
Türkiye Emlak Katılım Bankası'na kredi ve banka kartı izni verildi. Haberi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu duyurdu.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verildiğini duyurdu. Emlak Katılım Bankası artık kredi ve banka kartı sistemi kurabilecek.
BDDK'nın söz konusu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararların 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındığı da kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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