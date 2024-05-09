Türkiye ile ABD arasında LGN iş birliği! BOTAŞ ve ExxonMobil anlaşma imzaladı

ABD ile sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı, ABD’de temaslarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynakları Alparslan Bayraktar duyurdu.

Türkiye ile ABD arasında LGN iş birliği! BOTAŞ ve ExxonMobil anlaşma imzaladı
Editör: Haber Merkezi

BOTAŞ ile ABD’li ExxonMobil şirketi arasında sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uzun vadeli olması planlanan anlaşma ile Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme noktasında bir adım daha atılmış olduğunu söyledi.

Anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ile ABD arasında LGN iş birliği! BOTAŞ ve ExxonMobil anlaşma imzaladı - Resim : 1

Öte yandan Alparslan Bayraktar, ABD’de temasları kapsamında Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmede, Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası işbirlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktardı. Bakan Bayraktar, "Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Alparslan Bayraktar # Sıvılaştırılmış Doğal Gaz # abd # botaş
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