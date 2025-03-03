Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

Şubat ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Şubat ayı enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Mart ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması için bekleyişe geçmişti.

Yılın ikinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca memur ve emekli zammı için iki aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış olacak.

Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Şubat ayı enflasyon oranı...

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verileri açıklandı.

 TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon aylık bazda %2,27, yıllık bazda %39,05 artış kaydetti.

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