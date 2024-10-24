Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi için kura çekimi yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) İş Kur aracılığıyla alınacak 132 işçi için kura çekimi yapıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)İş Kur aracılığıyla 132 nitelik işçi alımı için geçtiğimiz günlerde ilan açtı. 132 işçi alımına toplamda 8 bin 16 kişi başvuruda bulundu. 7 Ekim’de başlayan 11 Ekim’de son bulan başvurular için bugün Zonguldak Belediye Aşık Veysel Kültür Merkezinde elektronik kura çekimi yapıldı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ İÇİN KURA ÇEKİMİ

Kura çekimi sonrası kuruma; 7 şoför-yük taşıma, 5 iş makinesi operatörü, 2 genel alan temizleme görevlisi, 2 yıkama makinesi operatörü, 1 dökümcü, 1 ağaç işleri teknisyeni, 2 bilgisayar destekli Makina ressamı, 13 temel imalat ve montaj işçisi 13 mekaniker, 19 vinç operatörü, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 5 mekanizasyon, 33 mekanizasyon press işçisi, 7 kaynakçı, 15 kuvvetli akım tesisatçısı alınacak. Yapılan kura ile isimler belli oldu.