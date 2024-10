'Taklit ve tağşiş listesi' yine mide bulandırdı: Dana eti yerine at, eşek ve kanatlı eti

Her geçen gün genişleyen liste, yeni eklenen firmalarla birlikte 70 sayfaya ulaştı. Listede yer alan ürünlerdeki hileler ise tedirgin edici boyutlara ulaştı. Zaten yüksek fiyatlı et ürünlerinin içinden dil, ciğer gibi sakatatlar, ayrıca at, eşek ve kanatlı etleri çıktı. Vatandaş, "dana eti" yediğini sanırken, en pahalı ürünler dahi içeriği belirsiz gıdalar olarak raflarda yer aldı. Bakanlık ifşalara devam ederken, vatandaşları bu tür durumlara karşı dikkatli olma çağrısı yapıyor.

23 Ekim 2023 taklit ve tağşiş listesinde de bakanlık et ve et ürünleri satan işletmelerin sonuçlarını yayınladı. 22 Ekim'deki listede pide ve kebap salonlarından alınan örneklerde at ve eşek eti tepit edilmişti. 23 Ekim tarihli listede de ise bu defa et grubu ürünlerinden sakatat çıktı.

Aksaray'da hizmet veren bir tesisin ürettiği sucuklardan 'dil' çıktı

Yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağı diye satılan prina yağlar da göze çarptı. Prina yağlar zeytinden kalan posanın tekrar kaynatılması ile elde ediliyor.