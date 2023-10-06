Türkiye Yönetilebiliyor Mu? Ulusal Kanal Vatandaşlara Sordu

Öğrenciler eğitim koşullarında iyileştirme istiyor. Emekli vatandaş maaşları yetersiz görüyor. Türkiye yönetilebiliyor mu? Ulusal Kanal yanıtları Ankara'da aradı.

Türkiye Yönetilebiliyor Mu? Ulusal Kanal Vatandaşlara Sordu
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Geçim sıkıntısı, artan kira maliyetleri, ihtiyaçtan yerini lükse bırakan meyve ve sebzeler bu kez Ankara’da vatandaşlara türkiye yönetilebiliyor mu? Sorusunu sorduk peki, cevapları ne oldu.

Artan enflasyona yetişemeyen yurttaş Türk lirasının değer kaybından şikâyetçi.

Öğrenciyiz zor en düşük kira 11-12 yönetilmiyor.

Öğrenciler eğitimde iyileştirme istiyor. Emekli maaşının yetmediğini belirtiyor. 31 Mart seçimleri yaklaştırken vatandaşlar isteklerini tek tek sıralıyor.

# ulusal kanal # ankara
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