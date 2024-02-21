Türkiye'de bankaların karı rekor kırdı! İşte o en büyük 10 banka!
Geçtiğimiz yıl bankacılık alanında en yüksek aktiflik payına sahip olan 10 bankanın karı 506,8 olmuştu. Bu bankaların ekonomiye katkısı da 10 trilyon olarak seyretmişti. 2022 yılının sonundaysa artış devam etti. İşte Türkiye'nin banka devleri...
2022 yılının sonunda 10 büyük bankanın aktifliği 65,8 artış göstermişti. 10 büyük bankanın aktifliği 19,4 trilyon liraya ulaşırken Türkiye Bankalar Birliği'nin Rakamlarla Bankacılık Sektörü 2023 raporuna göre Türkiye'deki 63 bankanın toplam aktifliği büyüklüğü de 23,5 trilyon lira oldu.
İŞTE TÜRKİYE'NİN BANKA DEVLERİ
- 3,8 trilyon lirayla sektörün zirvesinde Ziraat Bankası bulunuyor. Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü, 2022'ye göre yüzde 64,4 artış kaydetti.
- İkinci sıradaysa VakıfBank yer alıyor. bankanın aktif büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 64,8 yükselerek 2,8 trilyon liraya çıktı.
- 2,5 trilyon lira ile üçüncü sırada Türkiye İş Bankası yer alıyor. Böylece özel bankalar arasında da Türkiye İş Bankası en büyük aktifliğe sahip olan banka oldu.
- Dördüncü sıradaysa 2,2 trilyon liralık aktif büyüklükle Halkbank yer alıyor. Halkbank'ın yeni büyüklük artışıyla da 2 trilyon lirayı aşan banka sayısı 4'e yükseldi.
- Halkbank'ı sırasıyla, 1,9 trilyon lira ile Garanti BBVA, 1,8 trilyon lirayla Akbank, 1,7 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1 trilyon lirayla DenizBank, 995,9 milyar lirayla QNB Finansbank ve 674,4 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.
Kuveyt Türk'ün, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olması dikkati çekerken, 2023'te bir önceki yıla göre aktif büyüklüğü en fazla artan banka ise yüzde 90,2 ile DenizBank oldu.
10 bankanın toplam karı 500 milyar lirayı aştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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