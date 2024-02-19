Türkiye'de çalışma saatleri değişiyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türk İş Kanunu'nda değişiklik için düğmeye basıldı. Edinilen bilgiye göre hükûmet, 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren kanunda yapacağı değişiklikle, ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuda çalışanı merkeze alan düzenlemeler yapacak. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayar gelecek. İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak. Yeni düzenleme çalışan odaklı olacak. Çalışan güçlendirilecek, dağınık mevzuat bir arada toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar giderilecek.

BASIN VE DENİZ İŞ KANUNLARINDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Türk İş Kanunu’nda haftalık çalışma saati 45 iken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda haftalık çalışma saatleri 48 saat. Basın İş Kanunu’na tabii olanlar işe iade davaları açabiliyor ancak Deniz İş Kanunu’na tabii olanların böyle bir hakkı bulunmuyor. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek. Mevcut haklar korunacak. Hükûmet kaynakları, çalışan haklarının düzenlenip gelişmesinin işletmeleri de güçlendireceğini ifade ediyor.

Konu hakkında konuşan hükûmet kaynakları yapılan çalışmada merkeze çalışanın konulacağını, bu sayede işletmelerin de güçlenip gelişeceğini ifade ediyor. Hükûmet kaynakları “Çalışan güçlendirilirse işletme gelişir, işveren gelişir. Çalışan güçlendirilmiyorsa, istediğiniz kadar yasal düzenleme yapın, işletmeyi değiştirin, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler konulacak” dedi.

MECLİS'E KANUN TEKLİFİ VERİLMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda “Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz” demişti. Muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunmuştu.