Türkiye’de dijital alışveriş devrimi: Fiba Grubu’ndan çifte atılım!

Fiba Grubu, dijital alışverişte kullanıcıların karşısına iki yenilikçi platformla çıkıyor. Online kanalda hizmet veren Alışgidiş.com, 160 marka ve 40’tan fazla kategoriyle tüketicilere geniş ürün yelpazesi sunarken; mağaza içi alışverişlerde devreye giren Taksitlio.com, 12 bin 500 satış noktasında kullanıcıları kart kullanmadan alışveriş yapma imkanıyla buluşturuyor.

Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu iki platform, yerli teknoloji ve altyapı kullanılarak oluşturuldu. Sistem, güvenli ödeme altyapısı ve esnek kredi seçenekleriyle kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor.

TAKSİTLİO.COM İLE 250 BİN TL’YE KADAR KARTSIZ KREDİ

Taksitlio.com, kullanıcılarına mağaza içinde anında 250 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor. Kart gerektirmeyen bu sistem sayesinde, alışveriş yapan tüketiciler ödeme sırasında Fibabanka iş birliğiyle krediye başvurup işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

ALIŞGİDİŞ.COM: PEŞİN FİYATINA TAKSİT, GARANTİLİ ÜRÜN

Alışgidiş.com, yenilenen web arayüzü ve kullanıcı odaklı alışveriş deneyimiyle; 160 marka ve 40 kategorideki orijinal ve garantili ürünleri, esnek ödeme imkânları ile peşin fiyatına taksitle sunuyor. Alışgidiş.com üzerinden yapılan alışverişlerde, hızlıca Fibabanka'nın Alışveriş Kredisi’ne başvurularak, kredi kartı kullanmadan, peşin fiyatına taksitli alışveriş ayrıcalığı sağlanıyor.

TÜKETİCİYE GÜVENLİ E-TİCARET VAADİ

Fiba Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Alışgidiş.com ve Taksitlio.com’un Genel Müdürü Çağdaş Değirmencioğlu, platformun kuruluş amacı ve geldiği nokta hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Değirmencioğlu, Alışgidiş.com’un tüketiciyi güvenilir bir e-ticaret platformuyla buluşturmak için hayata geçirildiğini belirterek, “Fibabanka Alışveriş Kredisi ile peşin fiyatına taksit seçenekleri sunarak ödeme süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Müşteri için ciddi bir ödeme avantajı sunuyoruz” dedi.

Alışgidiş.com’da 1 milyon 300 bin üyeleri olduğunu söyleyen Değirmencioğlu, “Bir yıl öncesine göre yaklaşık 7 kat ciro yapıyoruz. Sepet ortalamamız 30 bin lira. Şu an en çok cep telefonu, parfüm, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oyun grubu ürünlerinin satışları öne çıkıyor. Ancak online araba, ev, arsa da satabileceğimiz, 500 milyon dolarlık bir pazaryeri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bugün itibarıyla 15 sektörde, 60 markada ve 12 bin 500 satış noktasında aktif olarak kullanılan platform, bankaya gitmeden ve kredi kartı limiti kullanmadan, sadece bir SMS ile 250 bin TL’ye kadar anında kredi fırsatı sunuyor.

Platformun çalışma prensiplerini aktaran Çağdaş Değirmencioğlu, alışverişin her aşamasında tüketicinin yanında olduklarını vurgulayarak, “Müşteriler alışverişlerini tamamlarken ödeme noktasında Taksitlio.com platformuna yönlendiriliyor. Burada sadece tek bir SMS ile 250 bin TL’ye kadar olan kredi limitlerini kullanma imkânı buluyorlar. Taksitlio.com’un tarafsız ve güvenilir karşılaştırma hizmetiyle; müşteriler geri ödeme koşullarını ve faiz oranlarını net bir şekilde görebiliyorlar. Ayrıca güvenilir altyapımız sayesinde, tüm işlemler hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak gerçekleşiyor. Bankalar adına uçtan uca Müşteri Olma Formu’nun kurye ve arşiv sürecini de yönetiyoruz. Buna ek olarak, sahtecilik (fraud) kontrol süreçlerini de yapay zekâ desteği ile dijital olarak destekliyor ve güvenli müşteri kazanımı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla Fibabanka, Kuveyt Türk ve Türkiye’nin en büyük ve en önemli bankalarından biriyle entegrasyonlarını tamamladıklarını anlatan Değirmencioğlu, “2025'in ikinci çeyreğinde 6 banka ile entegrasyonumuz tamamlanacak ve 12 bin 800 satış noktasına ulaşacağız” diye konuştu.

Türkiye’de Türk mühendisleri ile ürünlerini geliştiren Değirmencioğlu, sözlerine şunları ekledi; “Bundan büyük gurur duyuyoruz. Değerli ekibimiz ile finans dışı hizmetlerin platforma entegre edilmesi, yurt dışı pazarlara açılım, yapay zekâ destekli kişiselleştirme teknolojileri geliştirmek de önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında. Finans ve e-ticareti buluşturan güçlü bir fintech altyapısıyla çalışan Taksitlio.com’da aynı zamanda Türkiye’nin fintech süper uygulama (superapp) örneğini hayata geçirmek istiyoruz. Tüm bunlar için alt yapımız hazır, doğru zamanı bekliyoruz.”