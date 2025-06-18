Ziraat Bankası’ndan dış ticarete 500 milyon dolarlık dev destek

Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı alanındaki kararlı adımlarına bir yenisini daha ekledi. Banka, Kuveyt’in İslami finans alanındaki öncü kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği 500 milyon ABD doları tutarındaki murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladı.

Üç yıl vadeli bu önemli finansman anlaşması, Ziraat Bankası’nın orta ve uzun vadeli dış kaynaklarını güçlendirme ve finansman çeşitliliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Söz konusu işlem, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen dış ticaret hacmine ve ekonomik kalkınmasına da doğrudan destek sağlıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA FİNANSAL GÜVENİN YENİ GÖSTERGESİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son dönemde küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeo-politik gelişmeler finansmana erişimde yeni modelleri ve uluslararası iş birliklerini daha da önemli hale getirdi. Bu çerçevede Kuveyt’in önde gelen finansal kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek tutarlı murabaha işlemi, Bankamıza ve Türk Bankacılık sektörüne olan güvenin ve iki ülke arasında artan iş birliğinin açık bir göstergesidir. Bu tür iş birlikleriyle hem büyük ölçekli firmalara hem de KOBİ’lere dış ticaretin finansmanı alanında sunduğumuz çözümleri artırırken, ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sağlam finansal yapımız, global piyasalardaki güçlü muhabir ağımız, kurumsal bankacılıkta ve dış ticarette artan etkinliğimiz ve stratejik vizyonumuz sayesinde önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte işlemleri artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.