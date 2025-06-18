Şampiyonlar Ligi heyecanı resmen başladı: Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı. Organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları 8-9 Temmuz, rövanşları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 2. eleme turu mücadeleleri ise 22-23 Temmuz, rövanşları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY GRUPLARA DOĞRUDAN KATILIYOR

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip herhangi bir ön eleme turu oynamadan grup aşamasında mücadele edecek.

FENERBAHÇE DEVLERLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılacak. Bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte sarı-lacivertli takımın bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe; Benfica (Portekiz), Club Brugge (Belçika), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya) -Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelebilir.

2. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Yolu:

Levadia (Estonya) – RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) – Malmö (İsveç)

Zalgiris (Litvanya) – Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Pafos (Güney Kıbrıs) – Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Víkingur (Faroe Adaları) – Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)

Noah (Ermenistan) – Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)

Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) – Breidablik (İzlanda)

Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) – Differdange 03 (Lüksemburg)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) – Dinamo Minsk (Belarus)

The New Saints (Galler) – Shkendija (K. Makedonya) / FCSB (Romanya) – Inter Club (Andorra)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) – Zrinjski (Bosna Hersek)

Shelbourne (İrlanda) – Linfield (K. İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)

KuPS (Finlandiya) – Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Kairat Almatı (Kazakistan)

Lig Yolu:

Brann (Norveç) – Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) – Servette (İsviçre)

Rangers (İskoçya) – Panathinaikos (Yunanistan)