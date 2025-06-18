Erdoğan'dan savaş uyarısı: "Türkiye'ye saldırmayı aklınızdan bile geçirmeyin!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilime dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Haber Global'e göre, İsrail’in, İran’a yönelik suikast girişimlerinin haydutça olduğunu belirten Erdoğan, “İsrail, İran içinde suikastlar düzenleyerek haydutluk sahasını biraz daha genişletti. İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında kendisini savunması meşru ve hukuki bir haktır.” dedi.

“CAYDIRICILIĞIMIZI ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ”

Konuşmasında Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle ilgili de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Erdoğan, “Her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Caydırıcılığımızı öyle bir seviyeye çıkaracağız ki bırakın bize saldırmayı, hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecek.” dedi. Ayrıca Türkiye’nin başka ülkelerle kıyaslanamayacağını vurgulayarak, “Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE HİÇBİR DARBE TESADÜF DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki geçmiş darbelerle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar ile iç gerilimlerin arkasında dış müdahalelerin olduğunu öne süren Erdoğan, “Türkiye'de neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır. Hiçbir darbe vatansever eller tarafından kurgulanmamıştır.” dedi. Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimlerine de değinerek, bu yapıların arkasında küresel şebekeler bulunduğunu iddia etti. “İran'da olanları görüyorsunuz. FETÖ'nün yapmaya çalıştığı darbeler bugün yaşananların ışığında daha bir anlam kazanmaktadır. Arkalarında karanlık siyonist şebekeyi göreceksiniz.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Erdoğan, Gazze’de yaşanan acılara da değinerek bayramların buruk geçtiğini vurguladı.

Erdoğan, açıklamasında “Heyecanlarıyla, sevdalarıyla bizlere umut ve cesaret aşılayan genç arkadaşlarımı, istikbalimizin teminatı olan genç yürekleri selamlıyorum. Gazze'de 620 gündür yaşanan soykırım ve katliamlar sebebiyle yine buruk geçirdiğimiz Kurban Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TEŞKİLATLARIMIZ SAHADAYDI, MİLLETLE KUCAKLAŞTI”

AK Parti teşkilatlarının bayram boyunca sahada olduğunu belirten Erdoğan, “AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tam kadro sahadaydı. Milyonlarca üyemizle bayramlaşma programları ve ziyaretlerle kardeşlik atmosferini güçlendirdik” dedi.

Kırgınlıkların giderilmesi ve dayanışmanın artırılması için teşkilat mensuplarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı, bayram ruhuna uygun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

“CHP MİLLETTEN KOPTU, DEMOKRASİYE YAKIŞMADI”

Ana muhalefet partisi CHP’yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “Samimi bir üzüntümü de paylaşmak istiyorum. 86 milyonun muhabbetle kucaklaştığı bayram günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması bu mübarek günlerin ruhuna uygun olmayan bir davranıştır. İstanbul'a çöreklenen bir avuç haraminin güdümünde buradan çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de asla yakışmamaktadır” diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e doğrudan çağrıda bulunarak, partinin yanlışta ısrar ettiğini söyledi: “Ana muhalefet partisi yönetimi kendilerine çekidüzen vermek yerine içine sürüklendikleri anaforda dibe batıyor. Belediyeleri kaynaklarıyla semirenler, ana muhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yapıyorlar. Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz.”

MAZOT TARTIŞMASINA RAKAMLARLA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mazot fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamalara Cumhurbaşkanlığı cephesinden yanıt geldi. Açıklamada, Özel’in mesleğine atıf yapılarak, “Ben eczacı olduğunu biliyordum, petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum” denildi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesap uzmanlığına da atıfla, “Selefi bu konularda daha maharetliydi” ifadeleri kullanıldı.

Mazot hesabı da paylaşan açıklamada, “Göreve geldiğimizde asgari ücretle 170 litre mazot alınıyordu. 2015 yılında bu miktar 290 litreye çıktı. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor. Sayın Özel’in temel matematik bilgisinin siyasetçiliği gibi pek iç açıcı olmadığı anlaşılıyor” denildi.

“HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ, EKONOMİK PROGRAM BAŞARIYLA İLERLİYOR”

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, hayat pahalılığına karşı yürütülen mücadelenin devam ettiği belirtildi. “Hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıların farkındayız. Başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça 86 milyonun tamamının refahını daha da yükselteceğiz” denildi.

Ayrıca üretim ekonomisinin lokomotifi olan sanayi, yatırım ve ihracat çevrelerine verilen desteklerin artırılacağı açıklandı: “Program büyüklüğünü 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkartıyoruz.”

Açıklamada CHP liderine yönelik kişisel eleştiriler de dikkat çekti. “Sayın Özel’e tavsiyem kendini fazla hırpalamasın” ifadesiyle başlayan bölümde, CHP’li belediyelerin yönetim zaaflarına dikkat çekildi:

“Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, çalışmayan merdivenlerden, ödenmeyen SGK borçlarından bahsetsin. Şayet yüreği yetiyorsa, İstanbul’un yağmalanan kaynaklarından, alınan rüşvetlerden, kesilen haraçlardan, beslenen trol ordularından da bahsetsin.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN UZLAŞIYA İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’nin içinden geçtiği sürecin hassasiyetine işaret eden açıklamada, siyaset kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı. “Türkiye tüm enerjisini bekasına yönelik meselelere ayırması gereken çok hassas bir dönemden geçiyor. Terörsüz Türkiye sürecimizin hedefine suhuletle ulaşması için uzlaşıya ihtiyacımız var” denildi.

Son olarak, bu uzlaşının sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı:

“Milletin sorumluluğunu taşıyan insanlar olarak yüce Meclis altında ortak bir irade ortaya koymamız lazım. CHP dahil grubu bulunan tüm partilerin yüksek hassasiyetle hareket etmelerini bekliyoruz.”

NETANYAHU HİTLER'İ SOLLADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Açıklamalara göre, saldırılarda şimdiye kadar 55 binden fazla Gazzeli sivil hayatını kaybetti. Bölgenin yüzde 80’i yerle bir olmuş durumda. Açlık, susuzluk ve ilaca erişememe gibi temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı Gazze’de, 2 milyon kişi hayatta kalma savaşı veriyor.

Yardım dağıtım merkezlerine sığınan sivillerin hedef alınması, saldırıların vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklamada, “2. Dünya Savaşı'nın en dehşetli görüntüleri, Gazze'den gelenlerin yanında masum kalıyor” ifadesine yer verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eylemleri ise Hitler’in dahi ötesinde bir vahşetle karşılaştırıldı.

İsrail’in sadece Gazze ile sınırlı kalmadığı, İran içinde suikastlar düzenleyerek “haydutluk sahasını” genişlettiği bildirildi. Açıklamada, “İran’ın kendini savunması meşru ve hukuki bir haktır” denilerek İsrail’in saldırganlığı kınandı.

İran’ın nükleer müzakereleri sürerken bu saldırıların gerçekleştirilmesi ise uluslararası terör eylemi olarak nitelendirildi. BM başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun sessizliğine tepki gösterilerek, “sessiz kalanların ellerine de bu masumların kanı bulaşmıştır” denildi.

“BAKKAL DEĞİL, DEVLET YÖNETİYORUZ”

Türkiye'nin bu bölgesel gerilimler karşısında tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğu belirtildi. “Her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Biz bakkal işletmiyoruz; Türkiye’yi yönetiyoruz” ifadesiyle ciddiyet vurgulandı.

Diplomasiden yana olduklarını vurgulayan açıklamada, bazı çevrelerin kışkırtıcı söylemlerine karşı da duruş ortaya kondu: “Düne kadar İsrail’in gönüllü avukatı olan, Hamas’a ‘terör örgütü’ diyenlerin kışkırtmalarını muhatap almıyoruz.”

Saldırılara karşı birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilerek, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin sigortası olduğu vurgulandı: “Bu fırtınalı sularda 86 milyonun tamamının güvencesiyiz.”

Açıklamada en dikkat çeken bölümlerden biri de, Türkiye’de yaşanan darbeler ve bölgesel istikrarsızlıkların arkasındaki güçlere ilişkin yorumlar oldu. “Türkiye’de neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır” denilen açıklamada, geçmişte yaşananların İran’daki gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.