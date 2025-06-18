Bakan Tunç duyurdu: Murat Çalık için tahliye sinyali

AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunun yakından takip ettiği Murat Çalık davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomim'e göre, Tunç, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulan Çalık hakkında, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

AVUKATI: CEZAEVİ KOŞULLARINA UYGUN DEĞİL

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın avukatı Cihan Ünal, yaptığı açıklamada, müvekkilinin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti. Çalık’ın akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu kaydeden Ünal, bu koşullar altında cezaevinde kalmasının sağlık açısından büyük risk taşıdığını ifade etti. Ünal, bu nedenle tahliye talebinde bulunduklarını duyurdu.