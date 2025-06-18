PFDK'da istifa dalgası: Yazışmalar ifşa oldu, üyeler istifa etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu öne sürülen mesajların ortaya çıkmasının ardından, yazışmaların gündemi sarsması üzerine PFDK üyeleri istifa etti. İddialara göre mesajlarda Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında dikkat çekici yorumlar yer aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
PFDK'da istifa dalgası: Yazışmalar ifşa oldu, üyeler istifa etti
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen özel yazışmaların kamuoyuna yansımasıyla Türk futbol gündemi sarsıldı. İlk olarak Türkiye gazetesinden Tahir Kum tarafından yayımlanan mesaj içerikleri, başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPILDI

İfşa olan mesajlarda, Galatasaray’a yönelik "1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez" ve "Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor" gibi ifadeler yer aldı. Fenerbahçe’ye yönelik ise "Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse" ve "Fener ağlama" şeklinde dikkat çeken ifadeler bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, iddialarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu da iddialara karışan PFDK üyelerinin istifasını talep etti. Habertürk’ün haberine göre, yazışmalar nedeniyle gündeme gelen PFDK üyeleri istifalarını sundu.

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