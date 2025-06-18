Bakan Göktaş açıkladı: Deprem bölgesindeki kadınlar için seferberlik!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkent Ankara’da düzenlenen “Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi” etkinliğine katıldı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Göktaş, felaketin özellikle kadınlar ve kız çocukları üzerinde derin etkiler bıraktığını vurguladı.

4 İLDE YENİ KADIN KONUKEVİ İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında dört temel başlıkta çalışmalar yapılacağını belirten Göktaş, Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de dört yeni kadın konukevi inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca, mevcut dokuz kadın konukevi ile altı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin bakım ve onarımı yapılacak.

Projenin bir diğer ayağında ise, şiddet alanında çalışan personelin hizmet kalitesini artırmak için kapsamlı eğitim programları uygulanacak. Göktaş, “Sahadan alınan geri bildirimlerle psikolojik destekleri güçlendirecek, ileri düzey terapi eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Her coğrafi bölgeden en az beş olmak üzere, toplam 40 süpervizör yetiştireceğiz” dedi.

Kadın çalışmaları yürüten kuruluşlar için de 6284 Sayılı Kanun, kadına yönelik şiddet, mağdur odaklı hizmet sunumu ve kurumlar arası işbirliği gibi konularda özel eğitimler planlandığı belirtildi.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HAMLESİ: 5 İLDE BECERİ ANALİZİ YAPILACAK

Bakan Göktaş, projenin son ayağının ise kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep’te "Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi" çalışması gerçekleştirilecek. Kadınların becerileri ve destek ihtiyacı alanları belirlenecek, her ilin yerel dinamiklerine uygun çözümler üretilecek.

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran tüm sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz” sözlerini hatırlattı. Göktaş, “Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje, yıllardır süregelen çalışmalarımızın önemli bir kilometre taşı olacak. ‘Şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.