Trafikte motosiklet devri: Otomobilleri solladı, istatistikler şaşırttı!

TÜİK verilerine göre, 2025 Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Nisan ayına göre yüzde 9,5 artış gösterdi. Dunya.com'a göre, taşıt türleri incelendiğinde ise motosikletler, toplamın yüzde 44,8’ini oluşturarak başı çekerken, otomobiller yüzde 41,4’lük payla ikinci sırada yer aldı.

Diğer taşıt türlerinin oranları ise şöyle oldu: kamyonet yüzde 8,5, traktör yüzde 2,6, kamyon yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,7, otobüs yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1.

MOTOSİKLETTE ARTIŞ, MİNİBÜSTE DÜŞÜŞ

Aylık bazda incelendiğinde motosikletlerde yüzde 12,8, otomobillerde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda ise yüzde 3,1’lik artış yaşandı. Öte yandan özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,8, minibüslerde ise yüzde 5,9 oranında azalma kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında, minibüs kayıtları yüzde 18,7, kamyonet kayıtları yüzde 2,4 artarken; diğer tüm taşıt türlerinde düşüş yaşandı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 50,5, traktörde yüzde 30,6, kamyonda yüzde 16, motosiklette yüzde 15,4, otobüste yüzde 10,9 ve otomobilde yüzde 2,6 oranında azalma görüldü.

TÜRKİYE’DE KAYITLI ARAÇ SAYISI 32 MİLYONUN ÜZERİNDE

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121 oldu. Dağılım şöyle: Otomobil: %51,8, Motosiklet: %20,4, Kamyonet: %14,9, Traktör: %7,1, Kamyon: %3,2, Minibüs: %1,6, Otobüs: %0,7, Özel amaçlı taşıtlar: %0,3.

Mayıs ayında toplam 960 bin 640 adet taşıtın devri gerçekleşti. Bu araçların yüzde 67,2’sini otomobiller oluştururken, kamyonet yüzde 14,7, motosiklet yüzde 11,3, traktör yüzde 2,7, kamyon yüzde 1,9, minibüs yüzde 1,6, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oranında pay aldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 87 bin 106 otomobilin marka dağılımı şöyle oldu: Renault: %9,8, Volkswagen: %7,7, Fiat: %7,2, Toyota: %7,1, Peugeot: %6,7, Hyundai: %5,9, BYD: %5,6, Opel: %4,8, Skoda: %4,5, Diğer markalar: %13,9

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE KAYITLAR YÜZDE 15,2 AZALDI

Yılın ilk 5 ayında trafiğe 900 bin 504 adet taşıt kaydı yapılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2’lik azalma kaydedildi. Aynı süreçte 19 bin 117 taşıt ise trafikten silindi. Net artış 881 bin 387 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan 435 bin 480 otomobilin; %47,3’ü benzinli, %28,1’i hibrit, %14,1’i elektrikli, %9,6’sı dizel, %0,9’u LPG’li olarak kaydedildi.

Aynı dönemde trafiğe çıkan otomobillerin; %40,4’ü gri, %25,1’i beyaz, %12,7’si siyah, %11,7’si mavi, %4,6’sı yeşil, diğer renkler %5,5’lik dilimi oluşturdu.