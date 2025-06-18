Adana’da 4 bin 500 liralık su faturası şoku: “Havuzum olsa bu kadar gelmezdi”

Adana’da annesiyle birlikte müstakil bir evde yaşayan Abdullah Şimşek, ASKİ tarafından gönderilen 4 bin 500 liralık su faturasına isyan etti. Faturaların bir anda bu seviyeye ulaşması karşısında şaşkınlık yaşayan Şimşek, “Bir annem bir ben varım, havuzum olsa böyle bir fatura gelmezdi” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da 4 bin 500 liralık su faturası şoku: “Havuzum olsa bu kadar gelmezdi”
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Adana’nın Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Şimşek, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) gelen fatura karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Annesiyle birlikte yaşadığı tek katlı evde aylık ortalama 500 ila 700 lira su faturası ödeyen Şimşek, bu ay sadece bir aylık kullanım için tam 4 bin 500 TL'lik fatura aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Abdullah Şimşek, bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bana hayatım boyunca böyle bir ASKİ faturası gelmedi, havuzum olsa böyle bir fatura gelmezdi. 500-700 TL arası sabit geliyordu, bilemedin 800-900 TL olsun aylık fatura geldiği oluyordu. 4 bin 500 TL neredeyse 1 yıllık faturama denk geliyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Bir annem bir ben varım, havuzum olsa bu kadar gelmez. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz.”

Şimşek, su sayacının arızalı olmadığının yetkililerce söylendiğini, buna rağmen yeni sayaç takıldığını belirtti. “Su sayacımın sağlam olduğunu söylemelerine rağmen yeni sayaç taktılar” diyen Şimşek, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve fatura tutarının yeniden değerlendirilmesini istedi.

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