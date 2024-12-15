Türkiye'den Kırgızistan'a ihracat rekoru!

Türkiye, alternatif pazarlarda da ihracatında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Özellikle bu pazarlarla da ilişkilerin güçlendirilmesi meyvelerini verirken, ikili ticaret hacimlerine büyük katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyareti kapsamında Türkiye ve Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı.

ÜLKEYE EN FAZLA İHRACATI MÜCEVHER SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında sanayi ürünleri öne çıkarken, ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 9 sektör sanayi grubu bünyesindeki sektörlerden oluştu. Mücevher sektörü, geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Ülkeye, hazır giyim ve konfeksiyon 8,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 8,1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 7,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 5,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 4,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 2,7 milyon dolarlık, halı 2,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 2,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.