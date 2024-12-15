Türkiye'den Kırgızistan'a ihracat rekoru!

Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi. Mücevher sektörü geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Sude İnak Sude İnak
Türkiye'den Kırgızistan'a ihracat rekoru!
Yayınlanma:

Türkiye, alternatif pazarlarda da ihracatında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Özellikle bu pazarlarla da ilişkilerin güçlendirilmesi meyvelerini verirken, ikili ticaret hacimlerine büyük katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyareti kapsamında Türkiye ve Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 88,4 milyon dolarla Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı.

ÜLKEYE EN FAZLA İHRACATI MÜCEVHER SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ 

Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında sanayi ürünleri öne çıkarken, ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 9 sektör sanayi grubu bünyesindeki sektörlerden oluştu. Mücevher sektörü, geçen ay 37,9 milyon dolarla Kırgızistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Ülkeye, hazır giyim ve konfeksiyon 8,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 8,1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 7,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik 5,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 4,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 2,7 milyon dolarlık, halı 2,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 2,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

BUDO'nun bazı seferleri iptal!BUDO'nun bazı seferleri iptal!Gündem
ekonomi ihracat
Günün Manşetleri
Vatan Partisi işçi grevlerinin ertelenmesi kararına tepki gösterdi
Korkunç facianın eşiğinden dönüldü!
TBMM'de kritik bütçe mesaisi sürüyor!
Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 939 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Gazze'de çok sayıda Filistinliyi katletti
Bakan Güler'den dikkat çeken Suriye açıklaması
Perinçek’ten Polonez işçilerine destek:
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
Reyhanlı saldırısının faili 11 yıl sonra yakalandı
AKOM İstanbul'u uyardı
Çok Okunanlar
Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber
Adliye’deki kanlı saldırıda bir kahraman daha şehit düştü Adliye’deki kanlı saldırıda bir kahraman daha şehit düştü
Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut kimdir?
SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem! SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem!