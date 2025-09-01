Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu bankalara çalışıyor: Ardıç uyardı

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu, son 1 yılda faaliyet kârlarının %97’sini finansman giderlerine harcadı. En Büyük İkinci 500 şirketin durumu ise daha az dramatik değil: Faaliyet kârlarının finansman giderlerine oranı %35,8’den %80,9’a yükseldi. Ardıç, bu durumu “Sanayicimiz neredeyse bir yıl boyunca bankalara çalışmış oldu” sözleriyle özetledi.

SANAYİ ZARARDA

Ardıç, son çeyreklik bilançolara da dikkat çekti: “Bankacılık sektörü kârlılığını artırırken, sanayi sektöründe durum farklı. Borsaya kote 282 şirketten 137’si bu dönemde zarar yazdı. Yani şirketlerin neredeyse yarısı (%48,58) zararla kapattı; geçen yıl bu oran %36 idi.”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2024 yılı en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi incelendiğinde, sanayi kuruluşlarının sayısının son 4 yılda %42 azaldığı görülüyor. 2021’de ilk 100’de 33 sanayi kuruluşu yer alırken, 2024’te bu sayı 19’a geriledi. Aynı dönemde finans sektörü kuruluşları ise %90 artışla 20’den 38’e yükseldi.

Ardıç, yüksek ticari kredi faizlerinin sanayiciye ağır yük getirdiğini belirtti: “Cari enflasyon %33,5, Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefi %24. Ticari kredi faizleri ise %55. Bu koşullarda üretim yapmak, yatırım planlamak neredeyse imkânsız hale geliyor.”

ÜRETİM Mİ FAİZ Mİ?

ASO Başkanı, üretime devam eden ve istihdam yaratan firmalar ile krediye ulaşamadığı için kapısına kilit vuran işletmeler arasında kritik bir ayrım olduğunu vurguladı:

“Ya üretime devam eden, istihdam yaratan ve katma değer üreten firmalarımızın önünü açacağız… ya da üretimden çekilen, binlerce kişiyi işsiz bırakan işletmeler çoğalacak.”

Ardıç sözlerini şöyle tamamladı: “Parasını faize yatıran kişi rahat uyurken, üretim yapan girişimciler uykusuz geceler geçiriyor. Bu sistem sürdürülebilir değil.”