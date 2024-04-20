TZOB Başkanı yerel yönetimlere çağrı yaptı! "Semt pazarlarında üreticiye daha fazla yer açılmalı"

Yaş sebze-meyve pazarlamasında sorunlar yaşayan üretici belini doğrultamıyor. Artan maliyetler ve pazarlamada sorunlar yaşayan çiftçi, yerel yönetimlerden destek istedi.

"İhracata giden ürünlerde azalma ve Ramazan Bayramı nedeniyle zincir marketlerin alımlarında görülen azalma ile fiyat düşüşleri yaşanıyor."

Semt pazarlarında üreticilere ayrılan yerlerdeki sınırlamaların gevşetilmesini isteyen çiftçiler, taleplerini sıraladı.

"Ürettiği ürünü doğrudan semt pazarında satmak isteyen üreticimize tüm belediyeler yer ayırmalı ve ayrılan alan yüzde 20 ile sınırlandırılmamalıdır. Yine belediyelerce belirlenecek günlerde sadece üreticilerimizin ürettiği ürünü halka doğrudan sunabileceği üretici pazarlarının her il ve ilçede kurulması sağlanmalıdır."

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pazarlama aşamalarının yanı sıra ekim dikim sezonu için de belediyelere görevler düştüğünü belirtti.