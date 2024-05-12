Üretici ve esnaf nasıl zarar ediyor?



Üretici ve esnaf, tüketiciye zam yapmak istemese de yüksek enflasyon nedeniyle kendisi zarar ediyor.



Sektördeki gelişmeleri On İki Ay Yemek Şirketi kurucusu Ayfer Ilıkaner Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Ilıkaner, şirketin çalışma sistemiyle ilgili de bilgiler verdi.



Peki yemek şirketleri en çok neye dikkat etmeli? On İki Ay Yemek Şirketi Kurucusu Ayfer Ilıkaner konuya ilişkin şunları söyledi:





- Hijyen bizim için çok önemli. Karbonhidrat dengesi ve menü hazırlamaya da önem gösteriyoruz. Torunuma yedirmediğimi müşterime de yedirmem. Müşterime çıkardığım yemeği biz kendimiz de yiyoruz. Rahatlıkla yiyebilirler.