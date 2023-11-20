Üretim Yapan Çiftçiye İkramiye Yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "kayıt sildirmeyin" uyarısı yaptı. Çiftçilerin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyeleri almada endişe yaşadığına dikkat çekti.



Girdi maliyetleriyle boğuşan çifti gerekli desteği de alamıyor. Hayat pahalılığı karşısında çalışmak zorunda kalan üreticiler de 5 bin liralık emekli ikramiyesinden mahrum kaldı.



1 milyon 629 bin 730 çiftçi ikramiye alamadı. Yüzlerce üretici karşı karşıya kaldıkları mağduriyet karşısında ziraat odası kayıtlarını sildirme yoluna girdi.



Kaydını sildirmek de üretici için çare değil. Çünkü 1 Ekim 2023'ten önce kaydını sildirmiş olan çiftçilerin ikramiyeden yararlanabileceği duyuruldu.



Üreticinin büyük bir endişe yaşadığını kaydeden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "kayıt sildirmeyin" uyarısı yaptı.



Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 245 bin 526. Ancak destek alamayan çiftçi her geçen gün üretimden de uzaklaşıyor.



