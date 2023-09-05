Üretmek isteyen çiftçi mağdur olmaya devam ediyor
Çiftçinin sorunu say say bitmiyor. Artan maliyetler, düşük taban fiyatlar ve yanlış tarım politikaları... Herşeye rağmen üretmek isteyen çiftçiler, toprağı ve tarımı koruyun mesajı veriyor.
Üretmek isteyen çiftçi düşük taban fiyat nedeniyle mağdur oluyor. Tarım girdileri her geçen gün artıyor, önüne geçilemiyor.
Üretimin önemine değinen Kocaeli Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, maliyet artışına neden olarak dışa bağımlı olmayı gösterdi. Çetin, tarım alanlarının imara açılmasını eleştirdi.
Çözüm planlı tarım politikası ve girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesinden geçiyor.