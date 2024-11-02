Uzman isim sahte kesme altın konusunda uyardı!

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ve birikimini altından yana değerlendirmek isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın alım satımında ise bazı mağduriyetlerde yaşanabiliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Yıldırımtürk’ten bu kapsamda kritik bir uyarı geldi.

Uzman isim sahte kesme altın konusunda uyardı!
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Değişen ekonomik dengeler kapsamında inişli çıkışlı seyretmesine rağmen altın fiyatları piyasalardaki direncini koruyor. Yatırımcılar son ekonomik gelişmeler kapsamında fiyatları yakından takip ederken uzmanlar altında sahtecilik konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Mehmet Ali Yıldırımtürk kesme altın konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

'KÜLÇE ALTININ GÜVENCESİ YÜKSEK'

Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı:

“Kesme altın, 1 kilo altının merdaneden çekilmesiyle birlikte levha haline gelmiş olan altındır. Kesme altını gramı 3.150’ye alıyorsanız külçe altını 3.160’a alıyorsunuz. Aradaki 10 TL farka rağmen külçe altının güvencesi çok daha yüksek. Bu bakımdan kesme altın, fiyat olarak avantajlı olarak görülse de dezavantajları çok daha fazla. Kesme altında her yerde geçerli sertifika, damga gibi güvenlik araçları bulunmaz. Külçe altın, seri numaralıdır. Üzerinde hangi firmanın bastığı yazılıdır ve filigranlıdır, yani kayıtlıdır. Dolayısıyla piyasada alıp satmak daha kolaydır. Hatta bankaya gidip altın hesabı açabilirsiniz.”

'KÜLÇE ALTINDA BÖYLE SORUNLAR YAŞAMIYOR'

Kesme altını satmak isteyen vatandaşların çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceği bilgisini veren Yıldırımtürk; “Kuyumcular vatandaşın getirdiği kesme altını alırken haklı olarak gerçekten 24 ayar mı, nereden alındı gibi pek çok soruyu sormak zorunda kalıyor. Hatta bazen almayabiliyor. Vatandaşlarımız, altınlarını bozdururken gramında 10 lira fazla verdiği külçe altında böyle sorunlar yaşamıyor. Külçe altını kayıtlı olduğu için sorunsuzca satabiliyor.” şeklinde konuştu.

SERTİFİKALI ÜRÜN UYARISI

Öte yandan altında sahteciliğe de değinen Yıldırımtürk, “Kesme altının suiistimal edilen başka bir tarafı da var. 1 kilo gümüşü de aynı şekilde merdaneden çekip levha haline getiriyor, üzerine yaldız sürüyorlar. Levha altın gibi görünen sahte altının üzerine 24 ayar bile yazılabilir. Satın altığı sahte ürünü bozdurmak isteyen vatandaş, aldığı yere bile gitse, ‘biz böyle ürün vermedik, siz değiştirmişsiniz’ cevabıyla karşılaşabilir. Vatandaşımız altın alırken, güvenilir, sertifikalı ürünleri tercih etmeli” dedi.

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