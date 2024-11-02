Araba almak isteyenlere kredi! 300 bin TL

2025 yılına az bir zaman kala bankalar kredi faiz oranlarında güncellemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2025 yılına girmeden araç sahibi olmak isteyen vatandaşların internet aramaları da değişiklik gösteriyor.

Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle birikim yapmanın zorlaşmış olması vatandaşları uygun ödeme seçenekleri olan kredilere yönlendiriyor.

Ziraat Bankası tarafından açıklanan 300.000 TL kredi kampanyası bu kapsamda ön plana çıkıyor.

İşte taşıt kredisi faiz oranı ve ay ay ödeme tablosu…

Taksit Tutarı: 20.671,97 TL

Faiz Oranı: % 5,05

Yıllık Maliyet Oranı: % 115.5504