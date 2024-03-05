Vatan Partisi belediye işçilerinin yanında

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, İzmir’de yapılan belediye işçilerinin eylemini Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Bolluk, “İktidar ve Muhalefet bir tek konuda ortak hareket ediyor. O da ekonomik krizin faturasını emekçiye yıkmak” dedi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, İzmir’de işçilerin eylemini bu sözlerle anlattı. Bolluk “Emekçiye karşı savaşta iktidarla muhalefet ortak davranıyor” dedi.

Ekonomik krizin yerel seçim sonrası daha da derinleştiğini dile getiren Bolluk, iktidar ve muhalefet bir madalyonun iki yüzü yorumunu yaptı.

Bolluk, "emekçiden kısılan kaynaklar menfaat gruplarına gittiği söyledi.

Türkiye’deki bir çok belediyede benzer durumların olduğunu belirten Serhan Bolluk, çözümün adresi olarak Vatan Partisi’ni gösterdi.

# vatan partisi # izmir
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