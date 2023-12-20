Vatandaş Sadaka Değil İş İstiyor

Sadaka ekonomisi yoksulluğu da artıyor. 2017’de 3.2 milyon olan yardım alan hane sayısı yüzde 38 artışla 2022’de 4.4 milyona yükseldi. Verilere göre 18 milyon kişi yardım alıyor.

Vatandaş Sadaka Değil İş İstiyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise sosyal yardımlardaki artışın, yoksulluğun bir göstergesi olmadığını ifade etti.

18 milyon kişi devletten sosyal yardım alıyor.

2017’de 3.2 milyon olan yardım alan hane sayısı yüzde 38 artışla 2022’de 4.4 milyona yükseldi.

2024 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlardaki artışın, yoksulluğun bir göstergesi olmadığını ifade etti.

Vatandaş ise sadaka değil iş istiyor.

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