Vatandaş sandığa geçim derdiyle gidiyor!

Türkiye yerel seçimlere yüksek enflasyon gölgesinde giriyor. Peki, seçmenin derdi seçim mi, geçim mi?

"Vatandaşın derdi seçim meçim değil."

"Geçimden başka bir şey düşünemiyorum, -geçinebilenlerden misiniz peki... Maalesef emekliyim, 11-12 bin falan alıyorum. -Yetiyor mu peki, ay sonu geliyor mu... Vallahi kime yetiyorsa bana da yetiyor."

"Geçimdir bence seçim boş, hep aynı vaatler."

Yerel seçim yarışında son viraja girildi, Türkiye 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Ancak asgari ücretlisi, emeklisi, sabit gelirlisi, sandığa; geçimi düşünerek gidiyor.

"Mesela ben çarşıya pazara inemiyorum... -Neden inemiyorsunuz... Çünkü durumum olmadığı için inemiyorum."

"Sebze olarak hiçbir şey almadım yani,,, neden alamadınız... Patlıcan 60 lira alamam emekli bir insanım, zeytin-peyniri aldım, işte 1 haftalık yiyeceğim o da artık ucu ucuna yani."

Dar gelirlinin mutfağındaki yangın, cebindeki ateş sönmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Şubat'ta yıllık enflasyon yüzde 67,7. Enflasyonun çarşı pazara yansıması ise daha fazla.

Öyle ki yapılan araştırmalar hayat pahalılığını doğrular nitelikte, çünkü halkın yüzde 85'i en büyük sorunun ekonomi olduğunu düşünüyor,75'i ise gidişattan memnun değil. Yüzde 65'e baktığımızda onlarda açıklanan resmi enflasyonun gerçeği yansıtmadığını hayat pahalılığının daha fazla hissettiklerini söylüyor.

Bu sonuçlar yerel seçime 6 gün kala, uluslararası araştırma kuruluşu IPSOS (ipsos) tarafından yayınlandı. Bir seçim daha enflasyonun gölgesinde geçiçeği verilere yansıdı.

"Enflasyonu hissediyor musunuz peki siz.... Boyuna hissediyorum, nasıl hissetmeyim. Pilav üstüne ufacık 100 gr. döner 200 diyor."

"Ne durumdayız, çok zor durumdayız. hiçbir şey alamıyoruz. en ucuz domates 50 lira."