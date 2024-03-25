CHP'li İzmir Belediyesi'nde maaş eylemi! Taşeron işçiler ayağa kalktı

İzmir’de CHP’li Belediye şirketlerinin önü eylem alanına döndü. Yeni adres İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önüydü. İZSU’ya hizmet veren kiralık araç şoförleri Şubat maaşlarını alamadığı için eylem yaptı.

İşçiler "YILDA" adlı taşeron firma tarafından İZSU’ya servis şoförlüğü hizmeti sunmak üzere çalıştırılıyor. Taşeron olarak çalışan şoförler emeklerinin karşılığını istiyor.

Emekçiler Tunç Soyer’e sözünü hatırlattılar. “Taşeron hala son bulmadı” diye kadro talep ettiler.

Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Şahin Başaraner, “taşeron çalışma bir an evvel son bulmadı” dedi.

İZSU Genel Müdürlüğüne seslenen emekçiler acil olarak maaşlarının ve yemek ve yol ücretlerinin hesaplarına yatırılmasını istiyor.