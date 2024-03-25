CHP'li İzmir Belediyesi'nde maaş eylemi! Taşeron işçiler ayağa kalktı

Seçime 6 gün kaldı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron işçilerin maaşlarını ödemedi. Ücretlerini isteyen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalışan araç şoförleri eylem yaptı. Eylemde Tunç Soyer kadro sözünü tutmadığı da ortaya çıktı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

İzmir’de CHP’li Belediye şirketlerinin önü eylem alanına döndü. Yeni adres İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önüydü. İZSU’ya hizmet veren kiralık araç şoförleri Şubat maaşlarını alamadığı için eylem yaptı.

İşçiler "YILDA" adlı taşeron firma tarafından İZSU’ya servis şoförlüğü hizmeti sunmak üzere çalıştırılıyor. Taşeron olarak çalışan şoförler emeklerinin karşılığını istiyor.

Emekçiler Tunç Soyer’e sözünü hatırlattılar. “Taşeron hala son bulmadı” diye kadro talep ettiler.

Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Şahin Başaraner, “taşeron çalışma bir an evvel son bulmadı” dedi.

İZSU Genel Müdürlüğüne seslenen emekçiler acil olarak maaşlarının ve yemek ve yol ücretlerinin hesaplarına yatırılmasını istiyor.

Seçim yaklaştıkça CHP karışıyor! İzmir'de iki ilçede işçiler iş bıraktıSeçim yaklaştıkça CHP karışıyor! İzmir'de iki ilçede işçiler iş bıraktıYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İzmir # İzmir Büyükşehir Belediyesi # İZSU Genel Müdürü # taşeron
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