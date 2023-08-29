Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı! Peki kışlık hazırlık nasıl yapılır? Evde patlıcan nasıl kurutulur?

Kahramanmaraş’ta kış aylarına hazırlık için kurutulacak olan kabak, biber, patlıcan ve acurlar piyasaya çıktı. Geleneksel şekilde güneşte kurutulan mahsuller, tohumları temizlendikten sonra 50'şerli olarak iplere diziliyor ve tarihi Maraş Kapalı Çarşı’da satışa sunuluyor.

VATANDAŞIN KIŞA HAZIRLAYACAĞI PATLICAN, BİBER, KABAK VE ACUR

RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI!



Genelde evlerin damlarında ve balkonlarda kurutulan sebzeler, uygun şartlarda saklandıktan sonra kış aylarında çeşitli yemeklerde kullanılırken, gününe göre 3 gün ila 15 gün arasında değişen sürede kurutulan sebzeler ve hem yurtiçine hem de yurtdışına satılıyor.



Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı’nda alıcı bulan kurutmalıklar, daha çok iç pazarda alıcı bulurken son yıllarda ise çeşitli ülkelere de satılmaya başlandı.



İbrahim Aydoğar, “Biber, patlıcan ve kabaklar raflardaki yerini aldı. Hepsi bu senenin ve yeni geldi. Geçen yıl 60 TL’den satılıyordu, bu sene ise 70 ila 80 TL arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi şu an çok yoğun, artık kışa girdik ve kurular yerlerini aldı” dedi.

''OLMAZSA OLMAZIMIZ''

40 yıldır Tarihi Kapalı Çarşı’da dükkan işleten Abdurrahman Aydoğar, “Deprem acı bir olay oldu, satışlar eskiye nazaran durgun olsa da yine de iyi buna şükür diyorum. Genelde patlıcan ve biber ağırlıkta olur, bunun yanında kapak salatalık da olur ancak patlıcan ile biber daha yoğun olur, bunlar olmazsa olmazımız” diye konuştu.

EVDE KIŞLIK PATLICAN NASIL KURUTULUR?

Kış için hazırlanan patlıcanlar üç farklı şekilde kurutulabilir. İlki hepimizin bildiği iç kısımları oyularak kurutulan patlıcanlar. İç kısımları oyularak kurutulan patlıcanlardan yapmak istiyorsanız dolmalık olarak bilinen minik patlıcanları kullanmanızı öneririz. Patlıcanları güzelce yıkayıp sap kısımlarını çıkararak işe başlayın. Ardından oyacak yardımıyla iç kısımları oyun.

Oyduğunuz patlıcanları tuzlu suyun içerisinde bekletip acı sularının çıkmasını sağlayın. Ardından çıkarıp patlıcanlarınızı kurulayın. Büyükçe bir iğneye orta kalınlıkta bir ip geçirin. Öncelikle 1 patlıcanı ipe geçirin. İpin bir ucunu patlıcanın etrafından geçirip düğüm yapın. Ardından diğer patlıcanlarınızı geçirmeye devam edin. Patlıcanlarınızın arasında aralık olmasına özen gösterin. İpe dizdiğiniz patlıcanları güneş alan bir yere asın. Güneş ışıklarını ne kadar aldığına bağlı olarak 7-12 gün arasında bekletin.