Vergi Dairesi Dijitalleşiyor! Vergi Dairesine Gitmeye Gerek Kalmayacak

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni önlemler devrede. Tüm vergisel işlemler elektronik ortamda yapılacak Dijital Vergi Dairesi devreye alıncak. Gelir İdaresi, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak.

Dijital Vergi Dairesi ile Vergi Dairesine Gitmeye Gerek Kalmayacak

Dijital Vergi Dairesi'yle vergi dairesine gitmeden tüm işlemler yapılabilecek. Mükellefiyet ve "Borcu yoktur" yazısı gibi bazı işlemler tamamen elektronik ortamda olacak.