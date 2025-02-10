Vergi denetimlerinde yeni dönem: Hekimlerin gelirleri mercek altında!

Bakan Mehmet Şimşek, kayıt dışı kazançların önüne geçmek için her sektörde sıkı denetimlerin süreceğini belirterek, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamaktır. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir" dedi.

Yapılan incelemeler sonucunda, bazı hekimlerin muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden elde ettikleri gelirleri eksik beyan ettikleri tespit edildi. İlk aşamada 3 bin 663 hekimin toplamda yaklaşık 13 milyar liralık kazancı kayıt dışı bıraktığı belirlendi.

Vergi denetim ekiplerinin tespitlerine göre:

Bir saç ekimi uzmanının yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan ettiği, ancak gerçekte 69 milyon liralık kazanç elde ettiği,

Bir diş hekiminin 67 milyon liralık gelirini sadece 3 milyon lira olarak bildirdiği,

Bir kadın doğum uzmanının 53 milyon liralık gelirini beyan etmeyerek 6,5 milyon lira olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Şimşek, “2025’te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef olmayacak. Vergide adalet için tüm sektörlerde sahada olacağız” dedi.