İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı! İşte tüm ayrıntılar

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı bu önemli programın detaylarını paylaştı. Bakan Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik mesleki deneyim kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı’nın başvuru sürecinin başlamasından dolayı gençlere çağrıda bulundu: "Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencilerinin başvurularını bekliyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın!"

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler için kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programı olup, teorik ve pratik eğitimleri içeriyor. Bakan Işıkhan, bu program sayesinde gençlerin hem deneyim kazanacaklarını hem de iş hayatına daha hazırlıklı olacaklarını belirtti. Ayrıca, üniversitelerindeki bilimsel projelerde, laboratuvar çalışmalarında, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde ve kütüphane hizmetlerinde yer alma fırsatı da sunulacak.

Program kapsamında öğrencilere finansal okuryazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi kariyer hayatına hazırlık eğitimi verileceği ifade edildi. Programın sağladığı avantajlar arasında devlet tarafından ödenen kısa vadeli sigorta primleri ve günlük 183 TL ödeme yer alıyor. Öğrenciler, haftada en fazla 3 gün çalışarak ayda 15.162 TL’ye kadar gelir elde edebilecekler. Başlangıçta 100 bin öğrenciye hitap edecek olan İŞKUR Gençlik Programı, önümüzdeki 4 yıl boyunca 1 milyon gence ulaşmayı hedefliyor.

Bakan Işıkhan, öğrencilerin başvurularını İŞKUR Mobil uygulaması ve İŞKUR Gençlik platformu olan gençlik.iskur.gov.tr üzerinden yapabileceklerini hatırlatarak, üniversitelerinin duyurularını takip etmelerinin önemli olduğunu söyledi. "Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizle daha güçlü olacağız" diyen Işıkhan, gençlere yönelik yeni program ve desteklerin devam edeceğini belirtti.