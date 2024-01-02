Vergi Uzmanı Açıkladı! 'Akaryakıt Ve Alkole Yüzde 25 Zam Geliyor'

Gözler 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Buna göre akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam geleceğini iddia etti.

Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir.”