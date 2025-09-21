Vergi yükü vatandaşa kaldı: Gelirlerin yüzde 85’ini dar gelirliler ödüyor

Karar gazetesinden Mine Açar’ın haberine göre, dev cirolara sahip holdingler ve finans kuruluşlarının da bulunduğu 1,2 milyon kurumlar vergisi mükellefi, bu yılın ilk 7 ayında ortalama 455 bin lira vergi ödedi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 165 bin 695 mükellefin ödediği toplam vergi 480 milyar 178 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 210 bin 519 mükellefin ödediği toplam tutar 550 milyar 871 milyon lira oldu.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunun zarar gösterdiği ya da çok düşük kâr beyan ettiği ifade ediliyor. Uzmanlar, “Vazgeçilen vergilerin yüzde 75’i Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait” diyerek büyük şirketlerin fiili vergi yükünün düşük kaldığını belirtiyor.

MİLYARLARCA LİRALIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

Hükümet, 2023’te 1 trilyon 476 milyar lira, 2024’te ise 2 trilyon 210 milyar lirayı “istisna ve muafiyetler” gerekçesiyle kurumlardan almadı. Bu yıl ise vazgeçilecek vergi miktarı 3 trilyon lira olarak hesaplandı.

Vergi uzmanlarına göre bu tutarların bütçe gelirlerine yansıtılması halinde, kamu maliyesinde fazla verilebileceği vurgulanıyor.

OTOMOBİL ALAN VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ VERGİ

Dar gelirlilerin ödediği vergi yükünün büyüklüğü, günlük hayatta da kendini gösteriyor. Standart bir otomobil satın alan bir vatandaş, sadece benzin ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hariç olmak üzere en az 750 bin lira vergi ödüyor.

Maliye uzmanı Prof. Dr. Ahmet Erol, konuyla ilgili kaleme aldığı makalesinde şu değerlendirmeyi yaptı: “Devletin tahsil etmekten vazgeçtiği vergilerin ekonomik sonuçlarının hesaplanması gerekir. Etkin kullanılmayan, sosyal ve siyasal amaçları itibarıyla vazgeçilebilir vergi harcamalarından vazgeçilerek bu kaynağın 265,4 milyar dolar dış borç stokunun kapatılmasında kullanılmasının gelecek kuşakların üzerindeki yükü ortadan kaldırmak bakımından daha yararlı olacağını söylemek mümkündür.”