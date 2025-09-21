Karayollarında son durum: Çok sayıda güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Türkiye genelinde kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülere özellikle çalışma yapılan bölgelerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki Başpınar Viyadüğü’nde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Adana yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu’nun Sasalı-Mavişehir kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. İzmir yönünde sol ve orta şeritler kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları arasındaki Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ankara istikameti kapatıldı, ulaşım İstanbul yönünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa yönü kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yapılıyor.
Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 21-22. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sürüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresinde, Trabzon Tüneli’nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde (Çömlekçi mevkisi) elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle saat 16.00’ya kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

