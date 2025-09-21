Karayollarında son durum: Çok sayıda güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki Başpınar Viyadüğü’nde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Adana yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu’nun Sasalı-Mavişehir kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. İzmir yönünde sol ve orta şeritler kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları arasındaki Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ankara istikameti kapatıldı, ulaşım İstanbul yönünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa yönü kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yapılıyor.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 21-22. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sürüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresinde, Trabzon Tüneli’nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde (Çömlekçi mevkisi) elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle saat 16.00’ya kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.