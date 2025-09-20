Onana’nın asisti galibiyete yetmedi! Trabzon’da puanlar paylaşıldı

Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Gaziantep FK, Kevin Rodrigues’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Trabzonspor, aradığı golü bulamayınca devreyi geride kapattı.

ONANA’DAN TARİHE GEÇEN ASİST

Mücadelenin 70. dakikasında sahneye çıkan kaleci Andre Onana, uzun pasıyla vatandaşı Paul Onuachu’yu topla buluşturdu. Nijeryalı forvet, savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Bordo-mavililerin golünde asist yapan isim, kaleci Onana oldu.

Kamerunlu file bekçisi Onana, bu asistle birlikte uzun bir aranın ardından aynı başarıyı tekrarladı. Onana, son olarak Nisan 2017’de Ajax forması giyerken AZ Alkmaar’a karşı oynanan lig maçında takımının golünde asist yapmıştı. Yıldız kaleci, 7 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir kez daha asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor, güçlü bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Bordo-mavililer, Onuachu’nun golüne rağmen taraftarını sevindirecek galibiyeti alamadı. Gaziantep FK ise deplasmanda aldığı 1 puanla hanesine bir katkı yaptı.