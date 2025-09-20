Sadettin Saran kongrede konuştu: ‘Bu camia parayı değil, geleceği sorgular’

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen genel kurulda söz alan Sadettin Saran, konuşmasına Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı. Mevcut yönetime destek verenlere göndermede bulunan Saran, geçmişte yaşananlara işaret ederek, “Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz, hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen’le Zekeriya Öz’e Devlet Güvenlik Mahkemesinde ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik ve iki yüzlülük olduğunu söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

“KENDİME VE SİZLERE SÖZ VERDİĞİM İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yarın tarihi bir seçime gideceğini hatırlatarak sandıktan birlik ve beraberlik çıkması gerektiğini vurguladı. Saran, “Fenerbahçemiz, bu kongrenin sonucu ne olursa olsun düşmanlığı ve karşıtlığı değil, kardeşliği ve birlikteliği büyütmek zorundadır. Yarın sandıktan benim ve ekibimin adı çıkarsa söz veriyorum, Fenerbahçe taraftarlarını, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe’nin yarınları için başkanlıkta bir değişime ihtiyaç olduğuna inanarak aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım.” dedi.

Umutsuzluğa kapılmadıklarını belirten Saran, “Allah’ın izniyle sizlerin destekleriyle yarın seçimi kazanırsam, günü geldiğinde bu bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU CAMİA KİMİN NE KADAR PARA VERDİĞİNİ DEĞİL, GELECEĞİ SORGULAR”

Başkan Ali Koç’un kulübe yaptığı maddi katkıları inkâr etmediğini belirten Saran, yönetimin sadece paraya dayalı bir strateji izlediğini savundu. Saran, “Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular. Eğer para tek başına çözüm olsaydı, şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk.” dedi.

Açıklamalarında, kulübün bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmesi gerektiğini vurgulayan Saran, “Fenerbahçe ne sahada ne de masada asla yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Bu kulüp artık bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli.” sözlerini kullandı.

“7 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN YÖNETİMDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEMEK MACERADIR”

Saran, mevcut yönetimin 7 yılda 11 teknik direktör değiştirip 100’ün üzerinde transfer yaptığını, buna rağmen başarı gelmediğini söyledi. “7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye ‘macera’ derim” diyen Saran, kongre üyelerinin iradesine yeterince değer verilmediğini savundu.

Alanyaspor maçı üzerinden hakem kararlarını eleştiren Saran, kulübe yönelik operasyonların devam ettiğini dile getirerek, “Fenerbahçe’nin alın terine darbe vuruldu. Fenerbahçe’ye karşı yapılan operasyonlar haftalık bir gündem değil. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Fenerbahçe ne sahada ne de masada asla yalnız kalmayacak.” dedi.

“ŞAMPİYON OLAMAZSAK 2027’DE ADAY OLMAYACAĞIM”

Saran, göreve gelmeleri halinde projelerinin hazır olduğunu ve gelirleri artıracaklarını söyledi. Taraftarlara yüklenmeyeceklerini belirten Saran, “Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil yok, bayram yok, durmak yok. Kendimize o kadar güveniyoruz ki, eğer şampiyon olamazsak 2027’deki kongrede aday olmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik mesajıyla noktalayan Saran, “Sandık yarın benim için değil, Ali Bey için değil, Fenerbahçemiz için kuruluyor. Kararınız ne olursa olsun sandığa gidin. Ne sabır ne süre, söz Fenerbahçe.” diyerek sözlerini tamamladı.