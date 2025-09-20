Hatay’da İsdemir emeklileri isyan ediyor: Kar payı yok, hisseler buharlaştı

Hatay İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın özelleştirilmesinden sonra emekli olanların sorunları giderek artıyor. Emekliler, şirketin kendilerine kar payı vermediğini ve emeklilere ait hisselerin eridiğini söyledi.

Yıllarca çalıştılar emekli oldular şimdi sefalet içindeler. Hatay İskenderun Demir Çelik Fabrikasından emekli olanlar geçim sıkıntısı içinde.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası 2002 yılında özelleştirildi. O zaman çalışan işçilere yüzde 11 hisse verilmişti. Bu hisseler daha sonra İsdemir Çalışanlar ve Emekliler Derneği'ne devredildi. Ancak şirket, uzun süredir emeklilerin hisse kar payını vermiyor. Verse de az miktar ödeme yapıyor. Gerekçe olarak da kar etmediğini, sermaye yatırımı yaptığını iddia ediyor.

Emekliler hisselerin buharlaştığını söylüyor, konu yargıda. İsdemir Çalışanlar ve Emekliler Derneği Başkanı Hasan Cüneydioğlu, mağdur edildiklerini söylüyor.

Ekonomik sıkıntı çeken emeklilerin dernek binası da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı, yeni yer talebinde bulundular ancak tepkiyle karşılandılar.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay demir çelik Kar Payı
