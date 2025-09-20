Hatay’da korku dolu anlar! İşçilerin kaldığı konteynerleri alevler sardı

Olay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhanelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm konteyneri sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye sıçrama riski bulunan yangına müdahale eden ekipler, yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında konteyner yatakhanenin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.