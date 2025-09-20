Afyonkarahisar’ı sarsan cinayet! Anne ve kızdan sonra 2 aylık hamile kadın da hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren saldırganın yaraladığı iki aylık hamile baldız Ayşegül Çankaya (31), yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Afyonkarahisar’da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren saldırganın yaraladığı hamile baldız da hayatını kaybetti.
9 Eylül’de Örnekevler Mahallesi’nde yaşanan olayda Muharrem T, yolda karşılaştığı eski eşi Kübra, kayınvalidesi Elvida Karadeniz ve baldızı Ayşegül Çankaya’yı tabancayla vurmuştu. Olayda Kübra ve annesi Elvida Karadeniz kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken, iki aylık hamile olan Ayşegül Çankaya ağır yaralanmıştı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren 31 yaşındaki Çankaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çankaya’nın cenazesinin Sultandağı ilçesine bağlı Doğancık köyünde defnedileceği öğrenildi.
Saldırının ardından gözaltına alınan Muharrem T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı