Hatay’da TikTok’ta kızını dans ettiren baba gözaltına alındı!

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir babanın TikTok üzerinden açtığı canlı yayında kızını dans ettiren baba sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kısa sürede yayılan görüntülerde, kız çocuğunun dans ettiği, babanın ise katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü.

Görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda baba gözaltına alınırken, küçük çocuk sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimlerimiz adres tespitini yaptı ve il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçti. Çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmış, uzman ekiplerimizce psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır” denildi.

Ayrıca dava sürecine bakanlığın da müdahil olacağı, çocuğun yüksek yararı için tüm adımların atılacağı ve şahsın gereken cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.