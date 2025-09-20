Hatay’da TikTok’ta kızını dans ettiren baba gözaltına alındı!

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir baba, TikTok üzerinden açtığı canlı yayında kızını dans ettirdi. Görüntüler tepki çekerken baba gözaltına alındı, çocuk devlet korumasına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hatay’da TikTok’ta kızını dans ettiren baba gözaltına alındı!
Yayınlanma:

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir babanın TikTok üzerinden açtığı canlı yayında kızını dans ettiren baba sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kısa sürede yayılan görüntülerde, kız çocuğunun dans ettiği, babanın ise katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü.

Görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda baba gözaltına alınırken, küçük çocuk sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimlerimiz adres tespitini yaptı ve il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçti. Çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmış, uzman ekiplerimizce psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır” denildi.

Ayrıca dava sürecine bakanlığın da müdahil olacağı, çocuğun yüksek yararı için tüm adımların atılacağı ve şahsın gereken cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Arsa ve konut satışları başlıyor! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı ihaleye çıkarıyorArsa ve konut satışları başlıyor! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı ihaleye çıkarıyorEkonomi
Esenyurt’ta poligonda dehşet: Eğitmen intihara engel olmak isterken vurulduEsenyurt’ta poligonda dehşet: Eğitmen intihara engel olmak isterken vurulduYurt
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Konuşmalara ara verildiFenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Konuşmalara ara verildiSpor
tiktok
Günün Manşetleri
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
112 kişiyi dolandıran çete çökertildi
Can Holding soruşturmasında son durum
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yeni görüşme mutabakatı sağlandı
İmamoğlu’na verilen hapis cezası istinafta onandı
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı! Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı!
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?