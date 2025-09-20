Esenyurt’ta poligonda dehşet: Eğitmen intihara engel olmak isterken vuruldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir poligonda saat 14.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, E.K. (34) isimli bir kişi poligonda intihar etmek istedi. O esnada poligon eğitmeni M.H.A. (28), durumu fark ederek şahsın silahını kendisine doğrulttuğunu gördü ve müdahale etmek için araya girdi. Ancak E.K. tetiğe basarak hem kendini hem de eğitmeni vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.