Esenyurt’ta poligonda dehşet: Eğitmen intihara engel olmak isterken vuruldu

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir poligonda intihar etmek isteyen şahıs kendini vurmak isterken, olaya müdahale eden eğitmeni de yaraladı. Her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Esenyurt’ta poligonda dehşet: Eğitmen intihara engel olmak isterken vuruldu
Yayınlanma:

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir poligonda saat 14.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, E.K. (34) isimli bir kişi poligonda intihar etmek istedi. O esnada poligon eğitmeni M.H.A. (28), durumu fark ederek şahsın silahını kendisine doğrulttuğunu gördü ve müdahale etmek için araya girdi. Ancak E.K. tetiğe basarak hem kendini hem de eğitmeni vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Konuşmalara ara verildiFenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Konuşmalara ara verildiSpor
Bakan Yumaklı duyurdu: Kasım sonuna kadar 46,5 milyar lira ödeme yapılacakBakan Yumaklı duyurdu: Kasım sonuna kadar 46,5 milyar lira ödeme yapılacakEkonomi
Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?Altın Fiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

esenyurt poligon intihar
Günün Manşetleri
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
112 kişiyi dolandıran çete çökertildi
Can Holding soruşturmasında son durum
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yeni görüşme mutabakatı sağlandı
İmamoğlu’na verilen hapis cezası istinafta onandı
“Kan ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa edeceğiz”
Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
Giresun’da sağanak taşkın ve heyelanlara yol açtı Giresun’da sağanak taşkın ve heyelanlara yol açtı
Ak Parti'de bir istifa daha! İl başkanı istifa etti! Ak Parti'de bir istifa daha! İl başkanı istifa etti!