Bakan Yumaklı duyurdu: Kasım sonuna kadar 46,5 milyar lira ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya’nın Karasu ilçesindeki ziyaretinde üreticilere yönelik ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, zirai don ve kuraklıktan etkilenen çiftçiler için desteklerin başladığını ifade ederek, “Kasımın sonuna kadar 23 milyar TARSİM ödemeleri, 23,5 milyar da diğer ödemeler olmak üzere toplamda 46,5 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına geçirmiş olacağız” dedi.

Yumaklı, tarımsal üretimde alternatif ürünler geliştirmenin önemine değindi. Türkiye’de 2025 yılı kivi rekolte beklentisinin yaklaşık 90 bin ton olduğunu, bunun 7 bin 500 tonunun Sakarya’da üretildiğini söyledi. Katma değerli ürünlerin ihracata katkı sağladığını ve İstanbul gibi büyük pazarlara yakınlığın avantaj oluşturduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimin farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını da dile getirdi. “Şubatta zirai don oldu, nisanda yine etkisini çok yoğun şekilde hissettik. Kuraklık da büyük alanlarda etkili oldu. Bunlarla ilgili üreticilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasında tarım sigortasının önemine vurgu yapan Yumaklı, üreticilerin yaşanan kayıplara karşı sigorta yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı, ayrıca Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarına da değindi. Köyceğiz’de ulaşımı zor bir alanda yangınla mücadelenin sürdüğünü, Alanya’da ise alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığını aktardı. “15 Ekim’e kadar çok hassas olmalıyız, açık alanlarda ateş yakılmamalı” diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve üreticiler katıldı.